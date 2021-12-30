2021/12/30 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اقدم العشرات من المواطنين في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، على قطع طريق يربط الناصرية بالمناطق الجنوبية للمحافظة.وذكر مراسل “المركز الخبري الوطني”، ان ” العشرات من اهالي حي الشموع في قضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محتجون يقطعون طريقاً حيوياً يربط ذي قار بمناطقها الجنوبية المركز الخبري الوطني.

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