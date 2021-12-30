الاسلام بين الاستشراق والاستغراب

2021/12/30 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

دراسات وابحاث ومؤلفات تخصصت في دراسة

الاستشراق قبل الاستغراب ولكن عند ما

تحيد هذه المفاهيم عن ماهيتها وتصبح

غطاء لخفايا بنوايا سيئة هنا يجب ان

يكون الضليع في هذه المفاهيم ضليعا ف

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