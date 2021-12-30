2021/12/30 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، استدعاء ثلاثة أعضاء في الهيئة التطبيعية السابقة للاتحاد العراقي لكرة القدم على خلفية مخالفات في عقد النقل التلفزيوني للدوري الممتاز.وبحسب وثيقة صادرة من الهيئة، اطلع عليها “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تستدعي 3 أعضاء من التطبيعية على خلفية فضيحة النقل التلفزيوني للدوري المركز الخبري الوطني.

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