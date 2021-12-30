ممن تستمد المرأة قوتها - ضحى الشمري

2021/12/30 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضحى_الشمري القوة والضعف صفتان متناقضتان لكنهما مجتمعتان في شخصية واحدة..



وإذا ما طغت احداهما على الاخرى نستطيع القول ان الصفة التي انتصرت هي التي ستظهر على ملامح الشخصية.والمرأة تحمل في داخلها كلتا الصفتين، قد تتغلب صفة القوة أحيانا والضعف في احيان اخرى ويعتمد هذا التغير على المواقف والاحداث والظروف والمؤثرات التي تحيط بهذه المرأة في مرحلة الطفولة وما بعدها من متغيرات فالنواة الأولى في تحديد ملامح الشخصي ......





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