الأمن الوطني يطيح بستة دواعش في كركوك

2021/12/30 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الخميس، من الإطاحة بـ 6 من عناصر داعش في محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "أبطال جهاز الامن الوطني تمكنوا من إلقاء القبض على 6 من عناصر داعش في مناطق متعددة في محافظة كركوك".

وأضاف أن "عملية الاعتقال جاءت بعد متابعات دقيقة استمرت ثلاثة أسابيع".

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