فيضانات محتملة.. تحذير للقرى القريبة من ضفاف نهر

2021/12/30 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستانحذرت إدارة رابرين في إقليم كردستان، اليوم الخميس، القرى القريبة من ضفاف نهر" الزاب الاصغر" من حدوث فيضانات محتملة بسبب اطلاق ايران لمياه سد( كولسة) في مدينة سردشت الايرانية. وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "سد كولسة الايراني على النهر تسبب بحدوث نقص في المياه الداخلة للاراضي العراقية، ”الزاب الأصغر“، والذي يدخل الأراضي العراقية من محافظة السليمانية، وصولًا إلى المناطق الداخلية بالعراق، يغذي النهر مناطق واسعة في إقليم كوردستان ومناطق عراقية أخرى بمياه الشرب و يعد أحد ثلاثة روافد رئيسية لنهر دجلة".

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