2021/12/30 | 10:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بالجدول..مواعيد الرحلات للخطوط الجوية العراقية ليوم غد الجمعة

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مواعيد الرحلات للخطوط الجوية العراقية ليوم غد الجمعة أولاً على النور نيوز.

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