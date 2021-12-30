فيديو: الأمن الوطني يطيح بمسؤول نشر إصدارات ’داعش’ على مواقع التواصل الاجتماعي

2021/12/30 | 10:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، عن القاء القبض على مسؤول نشر أصدارات داعش على منصات التواصل الاجتماعي.

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وذكر الجهاز في بيان مقتضب، تلقاه "ناس" (30 كانون الاول 2021)، انه "تمكن من اعتقال مسؤول نشر اصدارات داعش على منصات التواصل الاجتماعي"، لافتاً الى ان "العملية تمت بعد مداهمة أحد المنازل غرب محافظة نينوى".

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