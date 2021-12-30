تأهّب صحي وأمني في لبنان لاحتواء “أوميكرون”

2021/12/30 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة العامة فراس أبيض أن

“الوزارة سجلت اليوم 3150 إصابة جديدة

بكورونا من أصل 26000 فحص”.

تابع أبيض في مؤتمر صحافي: “من الواضح

ان “أوميكرون” في مرحلة الانتشار في

لبنان وما يزيده هو نسبة الت

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