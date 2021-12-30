مستشار الكاظمي: الحكومة المقبلة قد تعدل سعر صرف الدولار

2021/12/30 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء

مظهر محمد صالح أنَّ الحكومة المقبلة

ستعدل بموازنة 2022 بالرغم من أنَّها

معدّة بصورة صحيحة من قبل وزارة المالية

لتكون من أول مهام الحكومة الجديدة،

فيما أشار الى أن

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