2021/12/30 | 10:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، إلى قيام الهيئة العامَّة للضرائب بتطبيق (نظام إدارة الضرائب المُتكامل والخدمات الإلكترونية) على قسم كبار المُكلَّفين كمرحلةٍ أولى؛ تمهيداً لتطبيقه على جميع مفاصل الهيئة.وأشارت دائرة الوقاية في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات الميدانيَّة للهيئة العامَّة للضرائب والتشكيلات التابعة لها، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى …

ظهرت المقالة للحد من الفساد..



النزاهة تدعو إلى تطبيق نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية أولاً على النور نيوز.

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