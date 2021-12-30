حملة أمنية واسعة في بغداد تطيح بمجموعة سراق ومزورة – عاجل

2021/12/30 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على مزورة سند عقاري بقيمة 70 مليون دينار، فضلا عن مجموعة سراق في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب إجرام الكاظمية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها بتزوير سند عقاري بقيمة (٧٠) مليون دينار عراقي في منطقة الحرية ببغدد، حيث تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وتصديقها قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ٢٩٢ ، ٢٩٨ من قانون العقوبات لتنال جزائها العادل".

إلى ذلك، أعلنت الوكالة "القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام الدورة والنهروان وحي العامل وبغداد الجديدة والحبيبية".وتابعت، "كما تمكنت المفارز من ضبط ثلاثة عجلات والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة اجرام المدائن ومكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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