نينوى.. الإطاحة بالمسؤول عن نشر إصدارات داعش على منصات التواصل - عاجل

2021/12/30 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القبض على المسؤول عن نشر إصدارات داعش على منصات التواصل غرب نينوى.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الإرهابي أعترف بنشر اصدارات عصابات داعش على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي كانت تتضمن اصدارات القتل والخطف والتهجير".وأشار البيان إلى إن "الإرهابي أعترف بأنه ومجموعة معه كانوا يتجمعون في صحراء الصينية، لغرض تلقي التدريبات وتوزيع المفارز واعادة تأهيل العناصر الإرهابية".

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