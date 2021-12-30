2021/12/30 | 11:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الإسرائيلي يحاصر بلدة فلسطينية ويعتقل 25 شخصا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/30 | 11:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإسرائيلي يحاصر بلدة فلسطينية ويعتقل 25 شخصا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإسرائيلي يحاصر بلدة فلسطينية ويعتقل 25 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).