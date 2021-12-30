المالية توقع عقداً مع شركة لمراجعة المتطلبات في إعداد الموازنة

2021/12/30 | 11:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، توقيع عقد مع شركة إيرلندية لمراجعة المتطلبات الوظيفية في إعداد الموازنة.وذكر بيان للوزارة، أنها “تعمل على رسم استراتيجيات العمل المالي من خلال الاهتمام المسبق بمشروع الادارة المالية ومتابعته لغرض تأكيد تحقيق الأهداف الإجرائية”.وأضاف البيان، أن “وزارة المالية وقعت عقداً مع الشركة الاستشارية الإيرلندية (AARC) لتقديم الخدمات الاستشارية بخصوص …

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