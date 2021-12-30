2021/12/30 | 11:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية استخبارات وامن كركوك، اليوم الخميس، القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاقتحام مبنى تسفيرات المحافظة.وقالت وزارة الدفاع في بيان وصل “النور نيوز” إنه “بعملية نوعية وجهد استخباراتي مميز، ونتيجة لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بخلية إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين …

ظهرت المقالة في كركوك..



إحباط مخطط لاقتحام مبنى التسفيرات أولاً على النور نيوز.

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