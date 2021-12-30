“دايو” تبدء بطرق ركائز ميناء الفاو الكبير

2021/12/30 | 11:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الخميس، ان شركة دايو الكورية بدأت باختبار وطرق ركائز الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير والذي من المؤمل إنجازه عام 2025، بينما أشارت الى أنَّها تعمل بوتيرة متسارعة لإكمال النفق المائي المغمور “نفق الحرير”.وقال مدير العلاقات والإعلام للشركة العامة لموانئ العراق، أنمار الصافي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ “شركة …

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