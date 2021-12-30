2021/12/30 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تطغى جائحة كورونا على احتفالات العام الجديد، الجمعة، مرة أخرى هذا العام، بسبب القيود التي فرضت في عدد كبير من دول العالم، مع “تسونامي” زيادة الإصابات الذي يشكل ضغطا على الأنظمة الصحية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد “تسونامي” إصابات كورونا..



احتفالات باهتة في رأس السنة حول العالم المركز الخبري الوطني.

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