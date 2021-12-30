2021/12/30 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دانت هيئة محلفين أميركية، غيلاين ماكسويل معاونة الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين بتهمة الإتجار بالجنس.ووفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن المحاكمة ركزت على “سلوكيات” ماكسويل (60 عاما) التي مكنت إبستين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدانة معاونة جيفري إبستين بتهمة “الاتجار بالجنس” المركز الخبري الوطني.

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