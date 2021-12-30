التحالف الدولي: تقديم المشورة مهمتنا الجديدة في العراق

2021/12/30 | 11:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد التحالف الدولي، أن مهمته الجديدة في العراق تكمن في تقديم المشورة.

وذكر التحالف في تغريدة أن “تحول مهمة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب اكتملت في ⁧‫العراق‬⁩“.

وأوضح أن “مهمة التحالف الدولي الجديدة ستقدم ⁧‫المشورة المساعدة التمكين‬⁩ لقوات الأمن العراقية، لضمان عدم قدرة داعش على العودةوالتجدد مرة أخرى”.

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