2021/12/30 | 11:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأوضحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، تفاصيل أعمال مشروع شبكات مجاري ناحية الرشيد في محافظة بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " أعمال مشروع شبكات مجاري ناحية الرشيد في محافظة بغداد مازالت مستمرة"، مبينة، أن "الأعمال تضمنت تسليك شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار في الأحياء، واكمال النقوصات والمانهولات للمشروع، والمباشرة بتنفيذ الخط الرئيس لشبكة مياه الامطار، وتهيئة موقع محطة الضخ الرئيسة في حي الفاو من اجل المباشرة بالاعمال المدنية".وأضاف ان "المشروع يُسهم في تحسين الواقع الخدمي والبيئي، وتخليص الناحية من تجمعات المياه الثقيلة، عبر توفير منظومة متكاملة لتصريف المياه الثقيلة وايصالها إلى وحدة المعالجة المركزية، لتتم معالجتها وطرحها لتكون صالحة للسقي الزراعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار توضح تفاصيل أعمال مشروع شبكات مجاري في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار توضح تفاصيل أعمال مشروع شبكات مجاري في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).