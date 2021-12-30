شاهد بالفيديو.. بهذا الشكل تتحرك الفصائل تجاه قواعد واشنطن

2021/12/30 | 11:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1td65czkEu8

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