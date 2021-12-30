2021/12/30 | 11:11 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات الفلبينية تتوعد بعقوبات صارمة لمن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/30 | 11:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الفلبينية تتوعد بعقوبات صارمة لمن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الفلبينية تتوعد بعقوبات صارمة لمن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).