فرقة العباس القتالية:ماضون بمشروعنا الوطني والمحرضون على التمرد يتخفون وراء وسائل اعلام مدعومة باموال المجاهدين وحقوقهم

2021/12/30 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد فرقة العباس القتالية ميثم

الزيدي ان حشد العتبات حريص على أن يمثل

بصدق ارتباطه بالمرجعية العليا والسيد

السيستاني وان التمرد الذي حصل اجهضناه

بأقل عدد من المقاتلين وان الجهة

المحرضة تتخفى خلف و

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