القبض على اربعة ارهابيين في كركوك

2021/12/30 | 11:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن الاطاحة بخلية ارهابية، مكونة من اربع عناصر من عصابات داعش الارهابية، كانت تخطط لاقتحام مبنى تسفيرات محافظة كركوك.وقالت الوزارة في بيان، ان “مفارزها العاملة في كركوك تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين كانوا يخططون لاقتحام مبنى تسفيرات محافظة كركوك”.وأضافت ان “الارهابيين اعترفوا بأنهم […]

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