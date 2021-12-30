2021/12/30 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيجريان محادثات لنزع فتيل التوتر بشأن أوكرانيا.

وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في بيان، إن بايدن وبوتن سيناقشان قضايا تشمل المحادثات الأمنية المرتقبة بين البلدين، مشيرة الى ان بايدن تحدث مع زعماء غربيين بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية، في إطار سعي واشنطن لرد فعل مشترك على التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثات روسية أميركية لنزع فتيل التوتر بشأن أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محادثات روسية أميركية لنزع فتيل التوتر بشأن أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).