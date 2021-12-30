2021/12/30 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، الخميس، من القبض على متهمة بتزوير سند عقاري بقيمة ٧٠ مليون دينار في منطقة الحرية ببغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمة بتزوير سند عقاري بقيمة 70 مليون دينار في بغداد المركز الخبري الوطني.

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