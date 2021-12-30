2021/12/30 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتثال 4 اشخاص اقدموا على اضرام النيران بمنزل مغتصب الطفلة حوراء

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