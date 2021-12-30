بينهم ارهابيان.. القبض على 6 متهمين وضبط كدس مواد متفجرة ببغداد

2021/12/30 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الخميس، من القاء القبض على 6 متهمين وضبط كدس مواد متفجرة في بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "قواتنا الأمنية في فرقة المشاة السابعة عشر تمكنت من تنفيذ واجب بحث وتفتيش واستطلاع مسلح لمسك الحدود الفاصلة والسيطرة على مناطق إطلاق النيران الغير مباشرة وتسيير الدوريات ونصب الكمائن لمنع تسلل العناصر الإرهابية، حيث تمكنت من ضبط كدس احتوى على خمسة قنابر هاون عيار 120 ملم مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت ان " قوة امنية مشتركة من الفرقة اعلاه والفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من تنفيذ واجب القاء قبض مشترك ضمن قاطع مسؤولية فرقة المشاة السابعة عشر في ناحية الرشيد جنوبي بغداد، نتج عنه: القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة 4/1 إرهاب بعد ورود معلومات استخبارية بتواجدهما في قاطع المسؤولية".

وأوضحت القيادة في بيانها ان " قوة من اللواء الأول/ الفرقة الاولى شرطة اتحادية تمكنت وبالاشتراك مع مفرزة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية شعبة مدينة الصدر من اعتقال أربعة متهمين بتعاطي المواد المخدرة بعد ورود معلومات تفيد بتواجدهم في أحد الاوكار ضمن منطقة الشماعية شرقي بغداد"، مبينة انها "ضبطت بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة مع أجهزة تعاطيها ومسدس وبندقية "أسلحة غير مرخصة".

ولفت الى ان " قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذت من تنفيذ واجب القاء قبض وفق معلومات ادلى بها متهم ملقى القبض عليه في وقت سابق، نتج عنه اعتقال متهمين اثنين وفق احكام المادة 28/ مخدرات ضبط بحوزتهم بايب زجاجي وكيس من مادة الكرستال مع ميزان الكتروني وقنينة غاز ورمانة يدوية"، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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