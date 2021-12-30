اعتقال أميركي توجه إلى واشنطن لقتل ’شياطين شريرة’ على رأسهم بايدن وأوباما

2021/12/30 | 11:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت السلطات الأمريكية أن أجهزة إنفاذ القانون في ولاية آيوا اعتقلت رجلا مسلحا بشدة، قال إنه يتوجه إلى العاصمة واشنطن بهدف قتل مسؤولين كبار في البلاد على رأسهم الرئيس جو بايدن.

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ونقلت شبكة NBC اليوم الخميس عن بيانات مكتب المدعي في مقاطعة بوتاواتامي تأكيدها أن الرجل المدعو كواتشوا بريليون سون (وهو موظف في أحد المحال التجارية في ولاية كاليفورنيا يبلغ من العمر 25 عاما) اعتقل في المقاطعة ولا يزال في السجن المحلي منذ الثلاثاء.

وذكر وكيل الخدمة السرية الأمريكية، جاستين لارسن، في دعوى جنائية تم نشر نصها مع ملفات قضائية أخرى أمس أن سون تم توقيفه في 21 ديسمبر في مقاطعة كاس، وكانت بحوزته بندقية عسكرية من طراز AR-15 والعديد من الذخيرة ومخازن محملة وقطع طبية.

وأشار لارسن إلى أن سون بدأ رحلته إلى واشنطن في 18 ديسمبر من منزله قرب مدينة ساكرامنتو في كاليفورنيا، بغية "التوجه مباشرة إلى البيت الأبيض لقتل أشخاص في السلطة".

وأقرت الدعوى بأن سون حدد البيت الأبيض كوجهة لرحلته في خريطة إلكترونية.

وأكدت السلطات أن سون اعترف خلال التحقيقات معه بأن "قائمة شخصيات شريرة" يعتزم قتلهم تشمل الرئيسين الحالي بايدن والأسبق باراك أوباما، ومدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، بالإضافة إلى مديرة شركة "ميتا" ("فيسبوك" سابقا) مارك زوكربيرغ.

وأشار الوكيل لارسن إلى أن سون عرض على المحققين رسما يظهر مجمع البيت الأبيض وفيه "نقطة ضعف" مفترضة حددها الموقوف خلال تحضيراته للهجوم.

ونقلت الدعوى عن سون قوله إنه في حال الإفراج عنه لا يعتزم العودة إلى عائلته في كاليفورنيا بل ينوي مواصلة رحلته إلى واشنطن فورا و"فعل ما يلزم لاستكمال تطبيق مخططه" كي "يفارق الحياة أثناء محاربة شياطين شريرة في البيت الأبيض".

ويواجه سون حاليا اتهامات بتوجيه تهديدات إلى رئيس سابق للولايات المتحدة.

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