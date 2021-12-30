الفلسطينيون والمعركة القادمة - سنية الحسيني

2021/12/30 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني رغم أنها الأشد والأكثر كثافة، كما تشير تصريحات المتابعين، لا تعتبر اعتداءات المستوطنين الأخيرة على الفلسطينيين الحدث الأهم، إذ أن تحدي هجمات المستوطنيين والتصدي لها هو الحدث الأكثر أهمية اليوم.



والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل بدأت المعركة الحاسمة بين الفلسطينيين ومحتلهم؟ بعد أن أسقطت إسرائيل آخر غصن للزيتون من بدهم.



لم تكن الحالة التي وصلت اليها أوضاع الضفة الغربية بمفاجئة لكثير من المتابعين، فتار ......





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