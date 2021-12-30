2021/12/30 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ليس ديزموند توتو أسقفاً إفريقياً فقط، نسبة إلى مسقط رأسه ووطنه جنوب إفريقيا، بل هو أسقف عالمي، فبعد أن انضم إلى الكنيسة التي فيها تأثر كثيراً بالأسقف الأبيض والمعارض العنيد لنظام الفصل العنصري تريفور هادلستون، وبعد ترسيمه كاهناً في الكنيسة، عمل لفترة في كنيستين في جنوب شرق إنجلترا التي قصدها لدراسة علم اللاهوت وعلم النفس، كما أنه عمل فترة أخرى في المجلس الكنسي العالمي في بريطانيا، ليصبح بعدها أول ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاهن المهمة النبيلة - حسن مدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاهن المهمة النبيلة - حسن مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).