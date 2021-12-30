وعود اضافة 6 الاف ميغا واط الصيف المقبل تتحول لنكتة.. العراق “يستفسر” منذ 6 اشهر عن انحسار غاز ايران ويفقد 30% من انتاجه

2021/12/30 | 11:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بمجرد انخفاض درجات الحرارة في العراق ولجوء المواطنين لزيادة استهلاك الكهرباء لغرض التدفئة، برزتبوضوح مشكلة انخفاض الغاز الايراني وتراجع تجهيز الطاقة بشكل كبير، في الوقت الذي تتحدث وزارة الكهرباء بين الحين والاخر الى عزمها اضافة قرابة الـ6 الاف ميغا واط العام المقبل.

الغاز الايراني الذي يشغل محطات عراقية توفر اكثر من 6 الاف ميغا واط، انخفض من 50 مليون متر مكعب الى 8 مليون متر مكعب فقط، وهو ما تسبب بفقدان العراق قرابة 30% من انتاجه، لينخفض الانتاج من اكثر من 20 الف ميغا واط الى اقل من 15 الف ميغا واط.

مشكلة انحسار الغاز الايراني اصبحت من اكبر المشاكل غموضًا، فبالرغم من استمرارها منذ اكثر من 6 اشهر، مازالت وزارة الكهرباء تتحدث عن استمرار “المفاوضات” مع الجانب الايراني، دون ان تكشف الى اين توصلت تلك المفاوضات فضلًا عن اسباب انحسار الغاز، حيث اعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا ان انحسار الغاز لايتعلق بالديون، فضلًا عن ان ايران اعلنت مؤخرا ان العراق سدد بالفعل جزءًا من ديونه، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن سبب انحسار الغاز الايراني عن العراق.

ولم تعلن أي جهة سواء من ايران او العراق عن سبب انحسار الغاز، في الوقت الذي تطرح تساؤلات عن الفترة التي ستستغرقها وزارة الكهرباء بـ”الاستفسار” من الجانب الايراني عن اسباب انحسار الغاز، وكم ستسغرق للتباحث مع دول اخرى لاستيراد الغاز منها بدلا من ايران، خصوصًا مع وعود الكهرباء باضافة نحو 6 الاف ميغا واط الصيف المقبل، حيث يستوجب على الوزارة استرجاع الـ6 الاف المفقودة اولا بسبب انحسارالغاز قبل اضافة اي طاقة جديدة من محطات لاتمتلك الوقود لها اساساً.

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