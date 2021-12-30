2021/12/30 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني ، اليوم الخميس، باعتقال 4 اشخاص اقدموا على اضرام النيران بمنزل مغتصب الطفلة حوراء.وقال المصدر في تصريح صحافي، إن “القوات الامنية اعتقلت 4 اشخاص اقدموا على اضرام النيران […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



اعتقال 4 أشخاص أحرقوا منزل مغتصب الطفلة “حوراء” المركز الخبري الوطني.

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