2021/12/30 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنضم مديرة مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، الدكتورة روشيل والينسكي، إلى CNN لمناقشة قرار الوكالة تقصير فترة عزل المصابين بـ"كوفيد-19".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرة CDC تشرح أسباب تقليص فترة العزل إلى 5 أيام للمصابين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرة CDC تشرح أسباب تقليص فترة العزل إلى 5 أيام للمصابين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).