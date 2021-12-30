2021/12/30 | 11:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغرض من انشاء هكذا مواقع هو دعم فلول التنظيم وعناصره المهزومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تصاعد نشاط داعش في الفضاء السبراني؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا تصاعد نشاط داعش في الفضاء السبراني؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).