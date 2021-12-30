تحذيرات من فيضانات نهر الزاب بعد اطلاق ايران مياه سد كولسة

2021/12/30 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت سلطات المياه في أقليم كردستان ،

الخميس، القرى القريبة من ضفاف نهر"

الزاب الاصغر" من حدوث فيضانات محتملة

بسبب اطلاق ايران لمياه سد "كولسة" في

مدينة سردشت الايرانية.

وذكر بيان لإدارة رابرين في الإق

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