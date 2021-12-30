2021/12/30 | 11:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ayNm01b0UZQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثائر جبارة .. مخرج مسرحي يمتهن تجليد الكتب تقرير - علي فليفل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثائر جبارة .. مخرج مسرحي يمتهن تجليد الكتب تقرير - علي فليفل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).