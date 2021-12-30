2021/12/30 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستدفع “ثمنا باهظا” بسبب تصرفاتها المتعلقة بتايوان.وقال وانغ إن الولايات المتحدة “بتشجيع قوى استقلال تايوان… لا تضع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير خارجية الصين: أمريكا ستدفع ثمنا باهظا بسبب تايوان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية الصين: أمريكا ستدفع ثمنا باهظا بسبب تايوان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية الصين: أمريكا ستدفع ثمنا باهظا بسبب تايوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).