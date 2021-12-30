التربية تعلن البدء باعادة المختبرات العلمية

2021/12/30 | 11:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية، الخميس، عن البدء بإعادة المختبرات العلمية في مختلف مدارس بغداد لمواكبة التطورات الحاصلة في العملية التعليمية وإكمال سلسلة التعليم الحضوري.وقال مدير عام تربية بغداد الكرخ الثانية قيس الكلابي في بيان اطلعت عليه “النور نيوز” انه “تمت إقامة حملة موسعة لإعادة تأهيل المختبرات العلمية بالمدارس من أجل إكمال سلسلة التعليم الحضوري …

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