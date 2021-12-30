الملك سلمان: سياسة ايران في المنطقة تدعو للقلق

2021/12/30 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن إيران دولة جارة للمملكة، ونأمل أن تغير من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة.

وأضاف الملك سلمان خلال الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى، أن السعودية تتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك النشر الممنهج لقدراته العسكرية، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية.

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