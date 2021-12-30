تجدد تظاهرات المحاضرين أمام مبنى محافظة ديالى وقطع شارع حيوي بالكامل (صور)

2021/12/30 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

جدد المحاضرون المجانيون، اليوم الخميس، أمام مبنى محافظة ديالى وقطع شارع المحافظة بالكامل.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن العشرات من المحاضرين المجانيين جددوا تظاهراتهم أمام مبنى محافظة ديالى وقطع شارع المحافظة بالكامل.

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