اعتقال 4 اشخاص اقدموا على اضرام النيران بمنزل مغتصب الطفلة حوراء

2021/12/30 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني ، اليوةم الخميس، باعتقال 4 اشخاص اقدموا على اضرام النيران بمنزل مغتصب الطفلة حوراء.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الامنية اعتقلت 4 اشخاص اقدموا على اضرام النيران بمنزل مغتصب الطفلة حوراء في منطقة الحسينية".

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