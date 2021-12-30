بعد إضرام النار في منزل مغتصب الطفلة ’حوراء’.. اعتقال 4 أشخاص على صلة بالحادث

2021/12/30 | 11:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

القت القوات الأمنية، الخميس، القبض على 4 أشخاص، بتهمة إضرام النار في أحد المنازل ضمن منطقة الحسينية شمالي العاصمة.

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وذكرت نجدة بغداد، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 كانون الأول 2021)، انها "نفذت واجبات ومهام امنية وخدمية في عموم مناطق العاصمة، حيث تمكنت دوريات نجدة الزهور من اعتقال 4 متهمين لقيامهم بإضرام النار باحدى الدور السكنية ضمن منطقة الحسينية".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فيديوية قيل انه "حرق منزل مغتصب الطفلة حوراء في منطقة الحسينية ببغداد".

وأضاف البيان، أنه كما تم إلقاء القبض على متهم وضبطت بحوزته سلاح غير مرخص (مسدس) ضمن منطقة البتاويين من قبل دوريات نجدة (الكرادة)، اضافة الى ضبط 3 سيارات عليها اشارات حجز، ضمن مناطق متفرقة من بغداد".

وأشار البيان إلى العمليات أسفرت أيضا، عن "القبض على 9 مخمورين يعترضون سبيل المارة، فضلا عن ضبط 12 سيارة مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل".

كما تابع أنه تم "القبض على 60 متسولا"، مؤكداً "تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

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