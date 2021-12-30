2021/12/30 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقع المتنبئ الجوي، أحمد التميمي، اليوم الخميس، أن تشهد مناطق الجنوب والفرات الأوسط، موجة برد ثانية، وأمطار وعواصف رعدية في هذه المنطقة.وقال التميمي، إن “أمطارا وعواصف رعدية نهار الخميس تشهدها مناطق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



موجة برد ثانية وأمطار وعواصف رعدية المركز الخبري الوطني.

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