عاجل.. صالح يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد في التاسع من الشهر المقبل

2021/12/30 | 12:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، انه وقّع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الاحد، ٩ كانون الثاني ٢٠٢٢.واضاف في تغردية له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين، وهذا يستوجب التكاتف من اجل تحقيق …

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صالح يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد في التاسع من الشهر المقبل أولاً على النور نيوز.

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