اتفاقية سنجار وسبب إصرار الحكومة العراقية على تطبيقها

2021/12/30 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت قيادة العمليات المشتركة أن اتفاق سنجار يسير وفق ما مخطط له.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي إن الحكومة العراقية مصرَة على تطبيق الاتفاقية..



رغم محاولات البعض من التقليل من الاتفاقية الا انها تم تطبيقها وتسير وفق ما مخطط لها.

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