2021/12/30 | 12:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c4PbPTKMj4I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدعوات تتجدد لاخراج القوات الأجنبية من العراق) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدعوات تتجدد لاخراج القوات الأجنبية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).