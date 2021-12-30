2021/12/30 | 12:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qZQcJO-oNtY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المعارض السياسي بشير الحجيمي: هناك ثلاثة خيارات لتشكيل الحكومة المقبلة؛ اثنان منها مصيرهما الفشل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المعارض السياسي بشير الحجيمي: هناك ثلاثة خيارات لتشكيل الحكومة المقبلة؛ اثنان منها مصيرهما الفشل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).