2021/12/30 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة حكومية تصدر وجبة جديدة من المشمولين بالتعيين والإحالة للتقاعد بست محافظات

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